Разведка США предполагает вторжение РФ в Украину с привлечением 175 тысячи военных

Американская разведка установила, что Москва планирует многофронтовое наступление на Украину уже в начале 2022 года с участием до 175 тысячи военнослужащих. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документы разведки и комментарий официальных лиц США.



«Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с численностью сил, вдвое превышающей ту, которую мы видели весной этого года во время учений России вблизи границ Украины», — сказал представитель администрации на условиях анонимности. «Планы предусматривают широкое перемещение 100 батальонных тактических групп с примерно 175 тысячью человек личного состава, а также бронетехники, артиллерии и оборудования».



Документы разведки содержат спутниковые снимки, на которых видно, что российские войска массируются в четырех местах. В настоящее время развернуто 50 боевых тактических групп, а также «вновь прибывшие» танки и артиллерия, говорится в документе.



Согласно снимкам разведки США, вблизи границы с Украиной сосредоточились около 70 тысячи контактников-резервистов, однако ожидается, что к ним присоединятся еще около 100 тысяч военных.Документ разведки также предполагает, что российские войска могут оставлять технику на тренировочных базах, чтобы обеспечить возможность быстрого нападения на Украину.

Эскалация конфликта со стороны России возможна, но не обязательно, что это произойдет, считает министр обороны Алексей Резников. По его данным, суммарное количество войск в России и на оккупированных территориях, которое может быть использовано против Украины, оценивается в 94,3 тысячи человек.



Президент США Джозеф Байден заявил, что готовит комплекс инициатив, которые помогут Украине противостоять России. На переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена тема Украины станет одной из центральных, сообщила представительница Белого дома Джен Псаки.