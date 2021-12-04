Поток снизился: В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса за неделю

За текущую неделю пассажиропоток на единственном ежедневно открытом со стороны боевиков КПВВ «Станица Луганская» снизился на 18 %. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.



С минувшей субботы через «Станицу Луганскую» на временно оккупированную территорию Украины прошли 6 281 человек, а на контролируемую территорию — 5 904 человека.



Напротив КПВВ «Новотроицкое» на Донетчине боевики разблокировали движение в понедельник и пятницу. Линию соприкосновения здесь пересекли 410 человек и 91 автомобиль в сторону временно оккупированных районов. В то же время 231 человек и 55 автомобилей проехали на подконтрольную украинским властям территорию.



С украинской стороны все семь КПВВ на линии соприкосновения открыты ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны незаконных вооруженных формирований. «Станица Луганская» — единственный из всех КПВВ, напротив которого боевики ежедневно пропускают людей.