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Пушилин посетовал, что донецкий QR-код вакцинации не действует в России

04 декабря 2021, 23:02

Пушилин посетовал, что донецкий QR-код вакцинации не действует в России

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин признал, что QR-коды вакцинации от коронавируса, выданные в Донецке, не признаются в России. Об этом он сказал в эфире программы «Соловьев live».

Пушилин констатировал, что жители отдельных районов Донецкой области, получившие российское гражданство, не имеют полноценного доступа к социальным и административным услугам в России.

«Много "затыков" даже технического характера. Вот я столкнулся — я делал прививку, ревакцинировался, у меня есть QR-код, но в Донецке. И я гражданин России в том числе, и на сайте Госуслуг я зарегистрирован. Но QR-код не подходит по технической составляющей», — сказал Пушилин.

Он отметил, что у него и у руководителей «министерств» «ДНР», в конечном итоге этот код в РФ принимают, но для «простых людей совершенно другая ситуация».

«Здесь нужен только системный подход, и мы над этим работаем, конечно», — добавил Пушилин.

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