Пушилин посетовал, что донецкий QR-код вакцинации не действует в России

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин признал, что QR-коды вакцинации от коронавируса, выданные в Донецке, не признаются в России. Об этом он сказал в эфире программы «Соловьев live».



Пушилин констатировал, что жители отдельных районов Донецкой области, получившие российское гражданство, не имеют полноценного доступа к социальным и административным услугам в России.



«Много "затыков" даже технического характера. Вот я столкнулся — я делал прививку, ревакцинировался, у меня есть QR-код, но в Донецке. И я гражданин России в том числе, и на сайте Госуслуг я зарегистрирован. Но QR-код не подходит по технической составляющей», — сказал Пушилин.



Он отметил, что у него и у руководителей «министерств» «ДНР», в конечном итоге этот код в РФ принимают, но для «простых людей совершенно другая ситуация».



«Здесь нужен только системный подход, и мы над этим работаем, конечно», — добавил Пушилин.