«ЛНР» ждет, когда в России официально будут признавать луганские QR-коды о вакцинации

У группировки «ЛНР» есть предварительная договоренность с представителями российской власти о признании QR-кодов о вакцинации у жителей отдельных районов Луганской области. Об это заявил глава «ЛНР» Леонид Пасечник в интервью российскому агентству «ТАСС».



Пасечник уверяет, что в ОРЛО уже начала работать система по выдаче QR-кодов местных жителям, которые получили прививку российским препаратом «Спутник». QR-коды получают в поликлиниках и по месту вакцинации.



«У нас есть предварительная договоренность, что эти QR-коды будут приниматься в Российской Федерации. Теперь дело за официальным оформлением этой договоренности. Это значительно упростило бы жизнь нашим жителям, которые достаточно часто ездят в Россию и должны чувствовать себя защищенными, если они выполнили все карантинные условия», – заявил Пасечник.



При этом он не уточнил, с кем именно в России у «ЛНР» есть договоренность.



Ранее группировка «ЛНР» ввела обязательную вакцинацию против коронавируса для некоторых категорий населения в отдельных районах Луганской области.