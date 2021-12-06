Зеленский прибыл на Донбасс по случаю Дня ВСУ

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Харьковскую и Донецкую области. Фото пресс-службы

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Харьковскую и Донецкую области, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия Вооруженных cил Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Зеленский вручит награды военнослужащим, а также примет участие в церемонии присвоения почетных наименований и вручении боевых флагов военным частям Вооруженных сил Украины.



В понедельник в 18:00 одновременно в Харькове, Киеве, Краматорске Донецкой области, Львове, Одессе и военном городке Озерное в Житомирской области начнутся торжества в честь 30-летия ВСУ, между этими населенными пунктами будет проведен телемост. Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях в Харькове, они пройдут на площади Свободы.



В рамках торжеств состоятся демонстрационные показы новейших образцов вооружения и военной техники, пройдут церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям, награждение военнослужащих государственными наградами.