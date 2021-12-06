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13 лет тюрьмы: Приговор Януковичу по делу о госизмене оставили в силе

06 декабря 2021, 18:04

13 лет тюрьмы: Приговор Януковичу по делу о госизмене оставили в силе

Верховный суд оставил в силе приговор по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, которым предусмотрено наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Верховный суд в понедельник рассмотрел жалобы защиты Януковича на решения судов первой и апелляционной инстанций по существу и вынес решение.

«Суд определил приговор Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 года и определение Апелляционного суда от 2 октября 2020 года в отношении Януковича Виктора Федоровича оставить без изменений, а кассационные жалобы (…) без удовлетворения», — говорится в постановлении суда.

Постановление коллегии судей Кассационного уголовного суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Сегодня суд огласил только резолютивную часть постановления, полный текст будет оглашен 13 декабря.

В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда. Янукович и его защита обжаловали в Верховном суде решение Киевского апелляционного суда.

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