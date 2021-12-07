Байден пригрозил Путину санкциями, и назвал условия

Президент США Джозеф Байден в ходе разговора во вторник по видеосвязи предупредил президента РФ Владимира Путина о том, что в случае военной эскалации с Украиной против РФ последуют, в частности, серьезные экономические меры.



На сайте Белого дома говорится, что Байден «дал ясно понять, что США и их союзники ответят сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации».



Также сообщается, что Байден заявил Путину об обеспокоенности Вашингтона и его союзников из-за размещения российских военных сил на границе с Украиной.



«Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность со стороны США и их европейских союзников ввиду эскалации ситуации с размещением сил Россией близ Украины», – отмечается в сообщении.



Отмечается, что оба президента дали указания своим командам продолжать работу касательно Украины, в том числе, в тесной координации с союзниками и партнерами.

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