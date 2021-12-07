Байден поговорит с Зеленским после переговоров с Путиным

Разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом состоится после переговоров последнего с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



Кулеба напомнил, что в понедельник вечером состоялся разговор Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.



«После того, как состоится разговор Байдена с Путиным, мы тоже узнаем, о чем там шла речь. Дальше будут контакты на высоком и наивысшем уровне», — отметил Кулеба.



Он уточнил, что, согласно плану, перед переговорами Байдена с Путиным был звонок Блинкена Зеленскому, а после контакта американского и российского лидеров состоится разговор президентов Украины и США.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 7 декабря по видеосвязи в закрытом режиме. Тема Украины станет одной из центральных.