Доходит до закрытия телеграм-каналов. В ООН рассказали, как «Л-ДНР» ограничивают свободу в интернете

Ограничения, установленные группировками «ДНР» и «ЛНР», на свободу слова в социальных сетях, привели к усилению самоцензуры и сокращению открытого выражения критических мнений по политическим, социальным и экономическим вопросам на неподконтрольной Украине части Донбасса. К такому выводу в своем докладе пришло Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).



В период с ноября 2019 года по октябрь 2021-го УВКПЧ задокументировало 10 случаев преследования людей за выражение мнений, в частности, проукраинских взглядов, за участие в государственных делах или за попытки добиться средства правовой защиты.



«Кроме того, пользователи социальных сетей сталкивались с тем, что осуществляемый ими в интернете обмен мнениями и взглядами, противоречащими позициям самопровозглашенных «республик», подвергается цензурированию и пресекается. Как видно из приговоров «судов» по таким делам, свободное выражение критических взглядов рассматривается обеими «республиками» как угроза их «власти» и «конституционному строю», — отмечается в докладе.



УВКПЧ задокументировало также закрытие нескольких каналов в Telegram, в которых размещались сообщения с критикой в адрес руководства «ЛНР».



Так, в июне 2021 года прекратили работу Telegram-каналы «Тайны Луганской республики» и «Луганский инсайдер», на которых размещалась критическая информация о вооруженных группах «ЛНР» и о социально-экономическом положении на этой территории. Владелец этих каналов, по сообщениям, был арестован представителями «правоохранительных органов» «ЛНР».



Отдельно в УВКПЧ отметила попытки «Л-ДНР» ограничить общение в интернете путем внесения изменений в «законодательство».



В июне 2020 года «уголовный кодекс ДНР» был дополнен новой статьей о «финансировании экстремистской деятельности», в которой установлено, среди прочего, что «поддержка деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации» карается лишением свободы на срок до восьми лет. Кроме того, в апреле 2021 года в «уголовный кодекс» было включено положение, предусматривающее «уголовное наказание» за клевету, распространяемую публично и в социальных сетях. Этими изменениями были также введены такие санкции, как исправительные работы и лишение свободы на срок

до двух лет.



Аналогичным образом «народный совет ЛНР» в декабре 2019 года внес изменения в «кодекс об административных правонарушениях», расширив перечень «административных правонарушений», в частности, включив в него распространение, в том числе в интернете, информации, оскорбляющей человеческое достоинство или общественную мораль либо демонстрирующей прямое неуважение к «органам власти». В марте 2021 года было внесено изменение в статью «уголовного кодекса» о «клевете», в частности, было предусмотрено уголовное наказание за клевету, распространяемую в Интернете. Этим изменением были также введены такие санкции, как исправительные работы и лишение свободы на срок до двух лет.



УВКПЧ отметило, что после внесения этих изменений критика в социальных сетях решений и действий руководства «ДНР» и «ЛНР» стала появляться реже.