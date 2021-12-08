«Марафон добра»: В Мариуполе помогают спасать детей со сложными диагнозами

«Марафон добра» помог спасти 130 детей. Фото: скриншот видео «Новости Донбасса»

В Мариуполе почти три года существует интернет-проект «Марафон добра». Это сбор средств на лечение больных детей через социальные сети. Проект создала местная журналистка Наталия Дедова, когда к ней обратилась мама девочки Даши Романовой.



«Девочке нужна была трансплантация печени, и на тот момент эта сумма составляла 4,5 миллиона гривен. Естественно, где взять деньги? Огромная сумма, собрать нужно было в очень сжатые сроки, буквально 2-3 месяца», — вспоминает руководительница проекта «Марафон добра» Наталия Дедова.

Руководительница «Марафона добра» говорит, что проект был для нее неожиданным

Чтобы собрать деньги на лечение Даши, мариупольцы устраивали благотворительные аукционы, ярмарки, концерты, спортивные соревнования. Удалось собрать почти 4 миллиона гривен, дополнительно 600 тысяч гривен выделил горсовет, и Даша Романова получила необходимое лечение.

Мариупольцы отозвались на инициативу

«В моей практике таких сборов не было никогда. Я локально помогала кому-то деньгами, но чтобы организовывать сборы, чтобы как-то взять под контроль всю эту историю, такого не было. Так случайно все получилось, "Марафон добра" получился случайно», — говорит Наталия Дедова.



После успешного сбора для первой подопечной «Марафон добра» начал набирать обороты. За все время удалось спасти 130 детей, 80% из них — от онкологических заболеваний.



По словам руководительницы «Марафона добра», диагнозы встречаются настолько сложные, что высока вероятность потерять этих людей.



«Мне многие говорят, что мы даже не знали о том, что у нас вот такие есть сложные диагнозы. Это очень большие суммы, это очень сложные диагнозы. И как правило, 50 на 50, жив — не жив. У нас за это время порядка 7-8 человек умерло. Это и морально очень сложно, и физически очень сложно», — поделилась Наталия Дедова.

В проекте, пояснила она, все держится на доверии и уважении. Для безопасности интернет-проект стал работать в сотрудничестве с благотворительным фондом «Радость моя».



Сейчас мариупольцы собирают деньги на лечение 6-летней Томы, у нее опухоль головного мозга, 4-я стадия рака. Лечение проходит в Турции.

Сейчас мариупольцы собирают деньги на лечение маленькой Томы

Мама Томы Наталия Худолей призналась, что изначально не думала обращаться в какие-то благотворительные фонды.



«Я думала, мы сможем сами. Но потом, когда поняла, сколько стоит лечение, то осознала, что без поддержки мне просто не справиться. И очень быстро все откликнулись, пошли на помощь. Честно, я такого не ожидала», — говорит женщина.



На первую операцию для Томы жители Мариуполя собрали 15 000 долларов. Ее лечение сейчас стоит 3000 долларов в неделю. Руководительница проекта «Марафон добра» рассказала, что для девочки деньги собирают постепенно, потому что никто пока не знает точную общую сумму, которая понадобится на лечение.



«Всем нашим людям, которые нам помогали, хочу сказать: огромное вам спасибо, без вашей поддержки у нас бы и шанса не было на это лечение. Теперь и я вот в числе их подписчиков, буду тоже постоянно помогать, чем смогу», — благодарит мама Томы.



Подобные инициативы есть не только в Мариуполе. Во Львове удалось собрать почти 50 миллионов гривен для лечения ребенка с СМА — об этом рассказали журналисты «Дивись.Info».

Информационный проект «Дивись.Info» и «Новостей Донбасса» реализуется в рамках Программы поддержки межрегионального сотрудничества «Изменим страну вместе», которая реализуется Ассоциацией органов местного самоуправления «Еврорегион Карпаты — Украина» и финансируется за счет областных бюджетов Львовской и Закарпатской областей.