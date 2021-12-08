Дело МН17: Россия не позволила допросить командира зенитной бригады из Курска

Россия отказала суду в Гааге в допросе командира 53-й зенитной бригады в Курске Сергея Мучкаева по делу об уничтожении малазийского «Боинга» рейса МН17 над Донбассом. Об этом сообщил во время слушания 8 декабря председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс, передает «Суспільне».



«Соответствующий запрос о возможности опросить Сергея Мучкаева снова был направлен 3 ноября. Ответ поступил 3 декабря. Российская сторона отказала в возможности опросить Сергея Мучкаева… Таким образом, следственный судья пришел к выводу, что опрос Мучкаева невозможен, поэтому дополнительное расследование завершено», — сказал судья.



По словам судьи, РФ отказала на том основании, что согласно Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, государство вправе отказать в таком опросе, если это может помешать государственным интересам.



Российские власти сослались на то, что Мучкаеву запрещено задавать вопросы по военной информации, так как это может привести к раскрытию этой информации, что в свою очередь может нанести ущерб интересам РФ.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийской авиакомпании.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.