На Донбассе в результате обстрела пострадали два украинских военных

Пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



В публикации указано, что три нарушения произошли с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения: в районе Станицы Луганской русские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.



Кроме того, в направлении Шум боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Новомихайловки незаконные вооруженные формирования совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Недалеко от Пивденного украинские позиции обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Как сообщили в штабе, вследствие обстрелов ранение получили два военнослужащих. Отмечается также, что ВСУ открывали ответный огонь для подавления огня боевиков.

За прошедшие сутки, 8 декабря, незаконные вооруженные формирования на Донбассе также 6 раз нарушили режим прекращения огня.