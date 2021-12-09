Путин заявил, что происходящее на Донбассе «напоминает геноцид»

Президент России Владимир Путин заявил, что вооруженный конфликт на востоке Украины напоминает ему «геноцид». Об этом передает «РИА новости».



«Должен сказать о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», — отреагировал Путин в ответ на просьбу исполнительного директора МИА «Россия Сегодня» Кирилла Вышинского ввести в законодательство такие понятия, как «геноцид» и «призывы к геноциду».

В 2014 году Россия аннексировала украинский полуостров Крым и поддержала сепаратистов на Донбассе, впоследствии получив контроль над отдельными районами Донбасса.



Российская Федерация отрицает, что она участник вонйы на востоке Украины. Вместе с тем, Украина, страны ЕС и США признают Россию стороной конфликта.