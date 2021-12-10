Переселенцы скоро смогут менять место фактического проживания онлайн в «Дії»

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут менять место своего фактического проживания онлайн на портале «Дія». Соответствующее постановление Кабинет министров принял на заседании 9 декабря, передает пресс-служба министерства цифровой трансформации.



Там напомнили, что ранее для смены места фактического проживания/пребывания необходимо было обращаться в органы социальной защиты населения, приносить бумажные справки и стоять в очередях. В случае смены места жительства в пределах одного района новую справку не выдавали. «Так, сложилась ситуация, когда информация в реестре не соответствует информации, содержащейся в бумажных справках ВПЛ», — констатировали в Минцифры и пообещали, что скоро сменить место фактического проживания можно будет «в несколько кликов».



Для этого потребуется только заполнить заявку на портале «Дія» и подписать ее электронной подписью. После этого пользователь получит уведомление о результате рассмотрения заявки. Тогда можно будет сгенерировать обновленную электронную справку ВПЛ в мобильном приложении «Дія». При этом ходить в органы социальной защиты или ЦНАП, если есть электронная справка ВПЛ — не нужно.



В Минцифры добавили, что готовят услугу к запуску.



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С 1 декабря на портале государственных услуг «Дія» появилась возможность менять место жительства онлайн.