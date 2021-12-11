В Донецк и Луганск проследовала гуманитарная помощь от ООН и Красного Креста

В течение недели в отдельные районы Донецкой и Луганской областей проследовало 17 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста (МККК) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сообщает ГПСУ.



Жителям временно оккупированной территории доставили 136,2 тонны продуктовых и гигиенических наборов, мебели, хозяйственных и медицинских товаров.



Гуманитарная помощь проследовала через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области и КПВВ «Счастье» в Луганской области.