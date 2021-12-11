Замминистра МВД устроил скандал на блокпосте в Донецкой области

Александр Гогилашвили. Скриншот из видео

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосте полиции возле поселка Долина на въезде в Донецкую область из-за того, что его попросили предъявить документы. Видео инцидента опубликовал YouTube-канал «Последняя Капля».



Гогилашвили возмущается тем, что его не узнали и хамит правоохранителям, которые несут службу на блокпосте. Кроме этого, он начал угрожать.



«Единственный заместитель министра, с таким е**лом как у меня, он только один. Я три года уже заместитель министра! Три года! И печально, что ты не знаешь... Теперь ты знаешь. Конечно ты теперь знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и тебе это приятным не будет...», — пригрозил чиновник.



«Я считаю неправильным то, что ты не знаешь замминистра внутренних дел в лицо! Полное невыполнение субординации! Я не должен здесь, б** терять время и объяснять тебе, что я заместитель министра! Что у вас голове, б**?» — добавил он.



На видео с камеры наблюдения, которое есть в ролике, указано, что инцидент произошел 8 декабря.







В МВД Гогилашвили отвечает за борьбу с наркопреступностью. Его супруга Мария Левченко является помощником президента Владимира Зеленского со времен работы в «Квартале».