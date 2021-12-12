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Байден: США не планируют вводить свои войска в Украину

12 декабря 2021, 10:12

Байден: США не планируют вводить свои войска в Украину

Вопрос о введении американских войск в Украину никогда не стоял на повестке дня, заявил президент США Джо Байден. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Это никогда не рассматривалось», — сказал Байден журналистам в ответ на вопрос, готовы ли к этому в Вашингтоне в случае российского вторжения в Украину.

Вместе с тем, он отметил, что при таких обстоятельствах «мы сочтем необходимым направить больше американских и натовских войск на Восточный фланг, во все те страны НАТО, перед которыми у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения России».

Байден повторил, что в ходе переговоров в видеоформате с президентом РФ Владимиром Путиным он «совершенно ясно дал понять..., что если он двинется в Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными».

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