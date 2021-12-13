МИД Украины назвал манипуляцией слова Путина о необходимости передачи зарубежного имущества СССР

Утверждение президента России Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче РФ зарубежных активов Советского Союза является манипуляцией фактами. Об этом говорится в заявлении спикера министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, которое поступило «Новостям Донбасса».



Он напомнил, что распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно договору, доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%.



В 1994 году Украина и Россия подписали так называемое «соглашение о нулевом варианте», согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны, Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991-го.



«В то же время, игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделала невозможным ратификацию соглашения Верховной Радой Украины. Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным», — подчеркнул спикер МИД Николенко.

Президент России Владимир Путин в вышедшем недавно документальном фильме заявил, что Украина должна была передать РФ заграничное имущество, оставшееся от СССР, потому что Москва оплатила все внешние долги Советского Союза.