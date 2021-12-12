Путин считает, что Украина должна была передать России заграничное имущество СССР

Президент России Владимир Путин считает, что Украина должна была передала России заграничное имущество, оставшееся от СССР, потому что Москва оплатила все внешние долги Советского Союза. Об этом Путин рассказал в фильме «Россия. Новейшая история», который был показан в эфире канала «Россия 1».



«В 1990-е годы Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне. И Россия набрала много долгов в 1990-е годы. Во-первых, в 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза — за все бывшие союзные республики», — цитирует Путина ТАСС.



По словам Путина, Россия делала это в расчете на то, что республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР. «Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала», — подчеркнул президент РФ.



Путин отметил, что РФ обращалась к другим государствам и поясняла, что выплатила долги за республики бывшего СССР, поэтому ей причитаются их активы. Однако в ответ Москва слышала реплики о том, что это ее проблемы, и предложения самостоятельно договориться с республиками, чтобы они не претендовали на данное имущество, пояснил президент РФ.