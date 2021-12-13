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Стефанчук — о референдуме по Донбассу: Нужно исходить из того, как будет сформулирован вопрос

13 декабря 2021, 14:26

Стефанчук — о референдуме по Донбассу: Нужно исходить из того, как будет сформулирован вопрос

Возможность проведения всеукраинского референдума по Донбассу будет зависеть от того, как сформулирован вопрос. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге в понедельник.

«По любому вопросу нужно исходить из того, как он сформулирован. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, мне нужно понимать, как вы видите сформулированным этот вопрос», — сказал Стефанчук, отвечая на вопрос о том, не будет ли противоречить вопрос по Донбассу норме закона, согласно которой на референдум нельзя выносить вопросы территориальной целостности.

Отвечая на вопрос, как в референдуме смогут поучаствовать жители неподконтрольной части Донбасса и Крыма, спикер Рады напомнил, что, согласно закону, допускается определение соответствующих округов на подконтрольной территории, куда такие люди смогут приехать, чтобы проголосовать.

Президент Владимир Зеленский в интервью 10 декабря не исключил возможность проведения референдума по вопросам Донбасса и прекращения войны в целом

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