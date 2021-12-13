Возможность проведения всеукраинского референдума по Донбассу будет зависеть от того, как сформулирован вопрос. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге в понедельник.



«По любому вопросу нужно исходить из того, как он сформулирован. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, мне нужно понимать, как вы видите сформулированным этот вопрос», — сказал Стефанчук, отвечая на вопрос о том, не будет ли противоречить вопрос по Донбассу норме закона, согласно которой на референдум нельзя выносить вопросы территориальной целостности.



Отвечая на вопрос, как в референдуме смогут поучаствовать жители неподконтрольной части Донбасса и Крыма, спикер Рады напомнил, что, согласно закону, допускается определение соответствующих округов на подконтрольной территории, куда такие люди смогут приехать, чтобы проголосовать.

Президент Владимир Зеленский в интервью 10 декабря не исключил возможность проведения референдума по вопросам Донбасса и прекращения войны в целом