Зеленский снова не исключил проведение референдума по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность проведения референдума по вопросам Донбасса и прекращения войны в целом. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».



«Я не исключаю референдума по Донбассу. Здесь вопрос не в статусе. Это может быть по Донбассу, по Крыму. Это может быть в целом по прекращению войны», — сказал президент.



По его словам, Украине могут предлагать условия, по которым нужно будет советоваться с обществом.



«Так может быть, что какая-нибудь страна будет предлагать нам те или иные условия. Так может быть, на сегодня такого нет точно, и у меня нет секретов от общества, потому что это очень важные вещи, касающиеся нашего статуса и наших территорий. Но если будет такой сложный вызов — точно буду советоваться с нашим обществом», — заявил Зеленский.

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