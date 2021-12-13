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Из-за запаха в воде: Мариуполь перешел на водоснабжение из Старокрымского водохранилища

13 декабря 2021, 19:39

Из-за запаха в воде: Мариуполь перешел на водоснабжение из Старокрымского водохранилища

Мариуполь полностью перешел на водоснабжение из Старокрымского водохранилища. На такие меры в городе пошли до тех пор, пока не решится вопрос с запахом воды из Северского Донца. Об этом сообщил директор коммунального предприятия «Мариупольводоканал» Владимир Антоненко, передает 0629.

По его словам, город полностью перешел на альтернативное водоснабжение 12 декабря.

«Чтобы вы понимали, все города вверх по реке так и продолжат пить воду из Северского Донца. Только Мариуполь может в такой ситуации, чтобы уменьшить риски, позволить себе перейти на альтернативный источник в виде Старокрымского водохранилища», — отметил Антоненко.

Чтобы показать, что вода безопасна, глава «Мариупольводоканала» выпил стакан воды из-под крана.

Владимир Антоненко выпил воду из-под крана. Фото: скриншот видео 0629

Заместитель городского головы Михаил Когут отметил, что вода идет из одного источника и расходится по всем точкам города, поэтому запаха у воды уже быть не должно.

По его словам, на данный момент дискомфорт у жителей Мариуполя может вызывать жесткость воды, которая достигла показателя 15 мг/л (жесткость воды из Северского Донца достигает 7-8 мг/л).

«Но такое мы уже переживали в 2017 году и пили воду с такой жесткостью полгода», — добавил Когут.

Компания «Вода Донбасса» сообщила, что, по данным лабораторного анализа проб из реки Северский Донец на территории Харьковской и Донецкой областей, в течение декабря наблюдалось ухудшение качества воды по органолептическим показателям (запах). Сейчас протоколы исследований позволяют утверждать, что превышение химических и токсических показателей в воде отсутствует, однако причины ухудшения качества воды продолжают устанавливать.

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