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Запах в воде: Специалисты изучают причины ухудшения качества воды в Северском Донце

10 декабря 2021, 19:57

Запах в воде: Специалисты изучают причины ухудшения качества воды в Северском Донце

Исследования показали, что в декабре вода в реке Северский Донец ухудшилась по ряду показателей. Сейчас устанавливают источник и причины загрязнения, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«По данным лаборатории мониторинга вод Восточного региона Северо-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов (далее — СДБУВР) и лаборатории КП "Компания "Вода Донбасса", в реке Северский Донец на территории Харьковской и Донецкой областей в течение декабря наблюдалось ухудшение качества воды по органолептическим показателям (запах), аммонию и нитритам», — говорится в сообщении.

8 декабря производился отбор проб вод Северского Донца в пяти точках: выше и ниже города Изюм (Харьковская область), возле села Яремовка (граница Харьковской и Донецкой областей), села Богородичное, Райгородской плотины (Донецкая область).

Отдельно Институтом экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя 8 декабря проводилось сканирование пробы воды в реке Северский Донец в точке выше Изюма.

«По результатам сканирования определен ориентировочный перечень органических веществ (не определяемых в рамках государственного мониторинга поверхностных вод), присутствующих в воде реки Северский Донец в точке выше города Изюм», — сообщают в ОГА.

Отмечается, что сейчас протоколы исследований позволяют утверждать, что превышение химических и токсичных показателей в питьевой воде отсутствует. В то же время имеет место отклонение органолептических показателей (запах). Мониторинг проб воды по органолептическим, химическим и токсикологическим показателям продолжается.

Донецкая ОГА уведомила соответствующие службы, включая СБУ и Нацполицию, чтобы были установлены субъекты хозяйствования, которые сбрасывают неочищенные сточные воды в притоки и непосредственно реку Северский Донец.

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Вода Северский Донец загрязнение воды

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