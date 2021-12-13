В прифронтовых Красногоровке и Марьинке построили фильтровальные станции

В прифронтовых Красногоровке и Марьинке завершили строительство фильтровальных станций технической воды. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.



«Проблемы с водоснабжением в этих двух прифронтовых городах продолжались годами, ведь сюда из Южнодонбасского водопровода поставлялась техническая вода. Теперь вода в кранах будет питьевой — после тщательной трехступенчатой очистки и обеззараживания», — написал Кириленко.



По его словам, станции заработают, как только персонал пройдет необходимое обучение, и объекты будут переданы на баланс военно-гражданских администраций.



Глава ОГА добавил, что от проектирования до завершения строительства станций прошло чуть больше года. Всего на их строительство из областного бюджета было выделено около 64 млн гривен.



«Работа станций будет максимально автоматизирована: для поддержания функционирования необходимо только два человека в смену. Каждая станция имеет свою электроподстанцию для бесперебойной работы. Станции достаточно мощные, чтобы обеспечить Марьинку и Красногоровку с запасом», — отметил Кириленко.