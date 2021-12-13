Самый длинный маршрут в Украине: Начал курсировать поезд Мариуполь-Рахов

Сегодня, 13 декабря, совершил первый рейс поезд №5/6 Мариуполь — Рахов, который следует по самому длинному пассажирскому железнодорожному маршруту в Украине. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».



Маршрут протяженностью 1806 км соединяет 7 областей. Он проходит через Запорожье, Днепр, Белую Церковь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров, Ворохту, Ясиню и Квасы. Конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины.



Член правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский отметил, что в составе поезда 10 совершенно новых вагонов, которые были построены отечественным производителем и приобретены за средства госбюджета в рамках реализации президентской программы «Большое строительство».



В составе поезда плацкартные вагоны, купе и люкс.



«Вагоны, из которых сформирован поезд, оборудованные пеленальными столиками, экологически чистыми туалетами, системами видеонаблюдения в зонах совместного пользования, системой современного кондиционирования воздуха, розетками и USB-портами, а также сигнализацией в каждом пассажирском купе, имеют увеличенный объем багажного отделения, а также улучшенное освещение: внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения с 4 режимами, индикатором занятости гардеробной и кнопкой вызова проводника», — рассказали в «Укрзализныце».