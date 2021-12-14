В Украине выявили 7 тысяч заболевших ковидом за сутки. Выздоровевших на 20 тысяч больше

За понедельник, 13 декабря, в Украине выявили 7 283 случая заражения коронавирусом, что на 3 210 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 27 130 пациентов, умерли 387 человек. Вчера госпитализировали 1 123 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 570 448 человек. Из них выздоровели 3 233 009 пациентов, а умерли 91 602 человека.



Вчера вакцинировались 129 742 человека.



С начала прививочной кампании вакцинировался 14 174 401 человек. Из них сделал прививку первой дозой вакцины — 14 174 399 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 12 544 437 человек. Всего проведено 26 718 836 прививок.