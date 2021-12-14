На Донбассе зафиксировали два обстрела за сутки

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там уточнили, что в направлении Попасной НВФ вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Катериновки на Луганщине боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» обстрелов не зафиксировали.