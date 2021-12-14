Рада разблокировала подписание «ресурсного» закона

Верховная Рада разблокировала подписание «ресурсного» законопроекта № 5600.



Депутаты рассмотрели и отклонила проекты постановлений об отмене своего решения от 30 ноября о принятии этого законопроекта.



На сегодняшнем заседании парламент отклонил 10 соответствующих проектов постановлений, зарегистрированных членами оппозиционных фракций. Перед этим, на заседании 3 декабря, депутаты «провалили» еще 14 блокирующих проектов постановлений.



Согласно регламенту Верховной Рады и Конституции, после того, как парламент не поддержал проекты постановлений об отмене голосования за законопроект, председатель ВР может подписать документ и отправить его на подпись президенту.

«Ресурсный» законопроект № 5600 во втором чтении и в целом был принят 30 ноября. Он предусматривает повышения ряда налогов и сборов для бизнеса. В том числе повысилась рента на добычу руды.