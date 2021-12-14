Зеленский: Российские войска у границ Украины — это потенциал для шантажа

Россия стягивает войска к границе с Украиной, чтобы шантажировать Запад, и в некоторых европейских столицах побеждает страх. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию La Repubblica.



«Для чего используются войска, которые скапливают вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем, прежде всего, против западных государств. Но если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще жестче, что можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против нашего государства и, возможно, региона в целом», — отметил Зеленский.



По его словам, Украина не видит сюрпризов в том, что происходит на ее восточных границах, поскольку с 2014 года, когда Россия начала войну, в Украине готовы к любым сценариям.



«Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах. Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх», — сказал президент.



Он подчеркнул, что украинцы будут защищать свою землю и своих людей «при любых обстоятельствах и от любых посягательств», и большие человеческие потери будут с обеих сторон.



«Именно потому, что мы думаем о возможном количестве жертв, постоянно настаиваем на активизации дипломатии. Мы не "играем" оружием, не выставляем войска под границу, не делаем силовых шагов по оккупированной территории нашего государства. За годы войны у нас уже около 15 тысяч погибших. Полтора миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренними беженцами. Если же говорить о цене не локального, а более широкого конфликта, то понятно, что человеческие потери могут быть на порядок выше. В том числе и для россиян. Готово ли российское общество платить жизнями своих сыновей за попытку оккупации еще какой-нибудь части Украины?», — говорит президет Зеленский.