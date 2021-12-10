Россия заверила США, что не собирается продолжать эскалацию вокруг Украины — Зеленский

Президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что РФ не планирует продолжать эскалацию. Об этом глава украинского государства заявил в интервью на телеканале «1+1».



По его словам, Джо Байден сообщил об этом во время их разговора.



«Я получил месседж от президента США, что Россия заверила, что не собирается продолжать эскалацию в отношении территорий нашего независимого государства», — сказал Зеленский.



«Мне кажется, что на сегодня это пусть небольшой и не окончательный, но все таки очень важный результат», — отметил президент.



При этом, по его словам, о компромиссах речь не шла.

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