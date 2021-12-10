Россия заверила США, что не собирается продолжать эскалацию вокруг Украины — Зеленский

Президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что РФ не планирует продолжать эскалацию. Об этом глава украинского государства заявил в интервью на телеканале «1+1».
По его словам, Джо Байден сообщил об этом во время их разговора.
«Я получил месседж от президента США, что Россия заверила, что не собирается продолжать эскалацию в отношении территорий нашего независимого государства», — сказал Зеленский.
«Мне кажется, что на сегодня это пусть небольшой и не окончательный, но все таки очень важный результат», — отметил президент.
При этом, по его словам, о компромиссах речь не шла.