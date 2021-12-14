ООС: Боевики на Донбассе трижды нарушили режим «тишины»

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В частности, в районе Авдеевки боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм.



Украинские позиции также обстреляли вблизи Новолуганского и Новотошковского. НВФ открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.



Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить противника прекратить обстрелы, добавили в штабе ООС.

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