Помощница госсекретаря США провела двухчасовую встречу с Козаком в Москве

Помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провела встречу с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком в Москве.

Как сообщает ТАСС, встреча продолжалась более двух часов.



Сегодня ранее она встретилась с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Встреча продолжалась около 40 минут.



«Во время этих встреч Донфрид выразила озабоченность США по поводу наращивания военной активности России близ Украины и подтвердила приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской дипмиссии.



Помощник госсекретаря подчеркнула, что прогресс в том, чтобы конфликт на востоке Украины был прекращен, возможен в случае выполнения Минских договоренностей, и подчеркнула, что США готовы оказывать содействие дипломатическим усилиям в поддержку Нормандскому формату в этом вопросе.

Накануне Донфрид посетила Киев, где провела встречи с представителями украинской власти. В частности, она опровергла слухи, что США будут подталкивать Украину к уступкам России ради деэскалации опасной ситуации в регионе.



В Госдепартамент перед рабочей поездкой Донфрид в Киев, Москву и Брюссель поясняли, что ее целью станут встречи с государственными должностными лицами для обсуждения «наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».