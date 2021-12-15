Госдеп США опроверг, что подталкивает Украину к уступкам России

Заместительница государственного секретаря США Карен Донфрид опровергла слухи, что Штаты будут подталкивать Украину к уступкам России ради деэскалации опасной ситуации в регионе.



«Я рада быть здесь, чтобы поддержать Украину как друга и партнера. И, проведя эти переговоры, позвольте мне повторить вам то, что мы сказали руководству Украины: мысль о том, что мы будем подталкивать Украину к уступкам в переговорах и диалоге с Россией, является чистой дезинформацией — и к ней следует относиться как к таковой. Правда заключается в том, что мы объединились с Украиной, нашими союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в наших усилиях разрешить конфликт дипломатическим путем и достичь деэскалации опасной ситуации, но такие усилия не являются уступкой», — сказала Донфрид в видеообращении, которое записала во время визита в Киев.





Она подчеркнула, что никакое государство не может требовать от другой страны менять свои границы и свою политику, а также указывать кому-либо с кем ей сотрудничать.



«При этом мы заявили России четко и прямо, публично и приватно, что если она не пристанет на путь диалога, если она совершит повторные акты агрессии против Украины, мы будем принимать меры, которые мы сознательно не принимали в 2014 году, и которые будут иметь серьезные последствия для нее», — отметила Донфрид.



Замгоссекретаря США пообещала, что именно эти месседжи станут ключевыми на предстоящих ей переговорах в России, а также с союзниками и партнерами США.



Она напомнила, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен «стремятся позаботиться о том, чтобы никаких решений или обсуждений об Украине не происходило без участия Украины».



Сегодня Донфрид проведет переговоры в Москве.

На прошлой неделе Associated Press со ссылкой на источники написало, что США могут надавить на Украину, чтобы она предоставила частичную автономию неподконтрольным территориям на Донбассе.