Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных из запрещенных минометов

В зоне проведения операции Объединенных сил с начала суток зафиксировано три нарушения режима прекращения огня боевиками. Дважды они применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает пресс-центр штаба ООС.



Незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции вблизи Первомайского и Песок, боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.



В направлении Луганского НВФ произвели обстрел из крупнокалиберных пулеметов.



Потерь среди украинских военных нет.



Подразделения ООС открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы, добавили в штабе.

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