Комитет рекомендовал Раде разрешить телеканалу «Дом» вещать на всю Украину

Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №4487, который вносит изменения в закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».



Такое решение было принято на заседании комитета 15 декабря.



В частности, законопроект содержит две правки, касающиеся вещания государственного русскоязычного телеканала для оккупированных территорий «Дом».



Поправка №119 фактически делает «Дом» общенациональным телеканалом, который будет вещать на всей территории Украины.



Глава комитета Дмитрий Лубинец объяснил это тем, что Комитет исходил из права внутренне перемещенных лиц получать информацию о том, что касается их прав, их программ, временно оккупированных территорий.



«С учетом, что внутренне перемещенные лица проживают не только на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым, а на территории абсолютно всех областей, и програмы, которыми они пользуются, распространяются на территорию всего государства. Из обеспечения их прав исходили в логике этой поправки», — сказал Лубинец.



Поправка №120 предлагает включить «Дом» в «универсальную программную услугу» — перечень телеканалов, который операторы и провайдеры должны обеспечить всем без исключения абонентам по минимальной цене. Сейчас в этот перечень входят телеканалы Общественного вещателя и государственный канал «Рада».



Представительница партии «Слуга народа» и межфракционного объединения «Разумная политика» Нелли Яковлева выступила с критикой и отметила, что эти правки нужно рассматривать в комплексе, и выносить их на голосование без обсуждения нельзя, поскольку они вносят изменения в заключительные и переходные положения закона.



«Следует отметить, что это нарушает ст. 116 Регламента [Верховной Рады]. Чтобы она не была нарушена, во время рассмотрения в первом чтении докладчик должен был озвучить то, что при необходимости должны быть внесены изменения в другие законопроекты. В данном случае это требовало также решения Комитета, который соответственно не был проведен, поэтому мы говорим, что в этих двух правках нарушается напрямую ст. 116 Регламента», — сказала Яковлева.



Она добавила, что по сути одной из правок, если речь идет об иновещании, это те программы и телекомпании, которые озвучивают свою деятельность и представляют ее за границей, а не на территории Украины.



«Исключение было сделано для временно оккупированных территорий, поскольку мы там не имеем информационного влияния. Если мы расширяем это действие на всех ВПЛ, то фактически делаем телеканал "Дом" общегосударственным. Если мы принимаем сейчас на заседании Комитета такое решение, то мы напрямую устанавливаем монополию, мы ставим эту государственную компанию в привилегированное положение. На эту компанию тогда не распространяются языковые квоты, которые распространяются на все другие телеканалы», — сказала Яковлева.



По ее мнению, в данном случае нарушается статья Конституции Украины о том, что государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности. Кроме того депутат считает, что монополизация данной компании противоречит ст. 15 закона Украины «О защите экономической конкуренции».



Ожидается, что бюджет телеканала «Дом» в следующем году составит один миллиард гривен.