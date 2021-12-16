В Кремле рассказали о контактах Ермака и Козака, но ясности о переговорах президентов нет

Ясности по возможным контактам президентов Украины и России Владимира Зеленского Владимира Путина пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».



Журналисты попросили его прокомментировать слова Зеленского о том, что он благодаря такому инструменту как «Северный поток — 2» мог бы организовать встречу с президентом России.



На это Песков ответил, что «пока ясности нет» по возможному контакту двух президентов.



Он добавил, что у замглавы администрации президента России Дмитрия Козака бывают контакты с руководством Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Но, по словам Пескова, по-прежнему нет четкой ясности о возможной повестке дня контактов Путина и Зеленского, «потому что трудно увязать вопросы двусторонних российско-украинских отношений с международным важным экономическим проектом "Северный поток — 2"».



«И о возможных решениях, на которые имеется в виду выйти по итогам таких контактов, — такого понимания пока не вызрело», — добавил представитель Кремля.