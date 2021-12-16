Рада смогла принять законопроект о выделении денег шахтерам только в первом чтении

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений бюджет Украины на 2021 год о выделении на заработные платы работникам государственных угольных предприятий 2,4 миллиарда гривен.



Законопроект поддержали 311 народных депутатов на внеочередном заседании.



При этом парламент, не смог принять закон во втором чтении из-за того, что в решении комитета указывалось только принятие законопроекта за основу.



«Я вынужден делать так, как это указано в регламенте», — пояснил спикер Рады Руслан Стефанчук.