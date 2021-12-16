«Нам не сказали год»: Кулеба — о сроках вступления Украины в НАТО

В НАТО позитивно относятся к перспективе присоединения Украины к Альянсу, но пока не называют временные рамки. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба по итогам встречи президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 16 декабря в Брюсселе.



«Там все было очень хорошо, позитивно. Единственный недостаток, скажу честно: год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. Хотя мы спрашивали», — отметил Кулеба в ходе включения на своей странице в Facebook.



При этом он подчеркнул, что в НАТО принципиально исключают вмешательство России в переговоры по этому вопросу.



«Абсолютно четко было подтверждено, что дискуссия о том, когда Украина станет членом НАТО - это исключительно дискуссия, которая должна происходить и будет происходить между Украиной и НАТО. Это ответ на все российские упреки и абсурдные требования, которые они сейчас предъявляют. В который раз мы убедились, что генеральный секретарь НАТО занимает очень принципиальную позицию по этому вопросу», — отметил глава МИД.