Генсек НАТО ответил Путину, кто примет решение о вступлении Украины в Альянс

Решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься только самой Украиной и 30 членами Альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



«Поддержка НАТО Украины — не угроза для России. Украина имеет право выбирать собственные меры по обеспечению безопасности, это фундаментальный принцип европейской безопасности. Решение о присоединении Украины к НАТО будет принято только Украиной и 30 союзниками по НАТО», — сказал Столтенберг на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.



Он заверил, что НАТО не пойдет на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь.



В свою очередь Зеленский отметил, что единой позиции относительно вступления Украины в НАТО среди 30 стран-членов Альянса на сегодня нет, но «большинство нас поддерживает». Вместе с тем он подчеркнул, что именно Россия после агрессии в 2014 году подталкивает Украину на вступление в НАТО.



Столтенберг также подчеркнул, что Россия является агрессором и должна изменить свое поведение.



«Сейчас мы видим значительное, сильное наращивание военного потенциала в и вокруг Украины войсками, вооруженными подразделениями, боевыми танками, большим количеством передового оборудования, что абсолютно неоправданно и подрывает безопасность Украины и безопасность Европы. Так что это Россия должна изменить поведение, Россия должна изменить курс», — сказал Генсек НАТО.

Президента России Владимир Путин заявил, что «красной линией» для РФ является вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории ударных комплексов. Путин хочет получить от Запада юридические гарантии нерасширения НАТО на восток.



В частности, этот вопрос поднимался во время видеопереговоров между президентами России и США 7 декабря.