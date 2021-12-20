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В Украине собрали данные о 4 тысячах наемников ЧВК «Вагнера»

20 декабря 2021, 11:49

В Украине собрали данные о 4 тысячах наемников ЧВК «Вагнера»

Службе безопасности Украины и аналитикам удалось установить данные 4 184 наемников российской частной военной компании «Вагнера». Об этом пишет журнал New Lines.

Информацией о наемниках с изданием поделился «Украинский центр аналитики и безопасности» (УЦАБ), который основали бывшие высокопоставленные работники СБУ во главе с экс-начальником спецслужбы Василием Грицаком.

Наемники «Вагнера» воевали на стороне пророссийских боевиков на Донбассе, а также в Сирии, Ливии и ЦАР.

Среди 4 184 человек в базе данных бойцы из 15 разных стран, а некоторые имеют несколько гражданств. Большинство, 2708 человек, родом из России, 222 из Украины, 17 из Беларуси, 11 из Казахстана, девять из Молдовы, восемь из Сербии, четыре из Армении, четыре из Узбекистана, три из Боснии и Герцеговины, два из Кыргызстана, два из Таджикистан, два из Сирии, два из Туркменистана и один из Грузии.

Один наемник имеет тройное гражданство: ливанское, украинское и российское. Гражданства остальных 1188 человек неизвестны.

Из наемников с установленными датами рождения New Lines удалось определить, что средний возраст «вагнеровцев» — 40 лет. Самому старшему, рожденному в 1950 году, сейчас был бы 71 года, но он умер в 2017 году; самому младшему, рожденному в 1997 году, 24 года. Тридцать три процента родились в 1970-х, 44% в 1980-х и 11% в 1990-х.

Из 372 подтвержденных погибших 75 умерли с 2014 по 2016 год, 186 — в 2017 году и 86 — в 2018 году. За последние два года 23 бойца погибли либо в боях, либо при других неопределенных обстоятельствах. Страна с наибольшим количеством погибших — Сирия, где погибло 315 человек; 35 человек погибли на востоке Украины и один под Киевом; восемь в Ливии; и один в Санкт-Петербурге.

Евросоюз 13 декабря ввел санкции против ЧВК «Вагнера».

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