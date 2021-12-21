Макрон и Путин говорили о «вагнеровцах» и Нормандской четверке

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил, в частности, связанные с Украиной темы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Елисейский дворец.



По его данным, Макрон также попросил у Путина разъяснений по поводу Мали. Агентство пока не уточняет, какие именно разъяснения потребовались президенту Франции. Однако ранее в Париже выражали тревогу в связи с возможностью начала работы в Мали ЧВК «Вагнера».



В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что телефонный разговор президента РФ с президентом Франции состоялся в русле регулярных российско-французских контактов на высшем уровне.



Как отметили в Кремле, Путин подчеркнул, что «от конкретных шагов киевских властей по реализации минского "Комплекса мер» зависит и возможность проведения нового саммита в Нормандском" формате.



По инициативе Макрона затронута ситуация в Мали, сообщили в пресс-службе президента РФ