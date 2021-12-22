Денисова: «ДНР» удерживает в плену дончанина, но не признается в этом

Один из украинских заложников Сергей Курис, незаконно удерживаемый в Донецке, находится в тяжелом физическом и моральном состоянии. Как сообщила омбудсвумен Людмила Денисова, мужчина находится в незаконном заключении группировки «ДНР» с сентября 2019 года. Его задержали на глазах у жены и малолетнего ребенка – трое вооруженных мужчин насильно бросили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.



«В СИЗО-5 Донецка к Сергею применялись пытки электрическим током, его топили, вешали на дыбу, морили голодом, постоянно били, наносили ожоги окурками, угрожали застрелить, изнасиловать жену и убить ребенка», – сообщила Денисова.



По данным уполномоченной ВР по правам человека, к Сергею Курису применяли пытки во время допросов. Мужчину обвинили в «шпионаже».



«В настоящее время он находится в камере карцерного типа в подвальном помещении. Ему категорически запрещены прогулки. Из-за нехватки свежего воздуха у Сергея постоянные головные боли, головокружение и удушье. Руководство следственного изолятора на жалобы о состоянии здоровья не реагирует и медицинской помощи не оказывает», – добавила Денисова.



При этом незаконные вооруженные формирования опровергают факт содержания Куриса.



«Такие действия в отношении Сергея являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года», – отметила омбудсвумен.



Денисова обратилась к руководству Международного комитета Красного креста в Украине срочно посетить Сергея Куриса, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. А ординатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер она попросила лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.