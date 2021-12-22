Семьи пропавших без вести и пленных проведут в Киеве акцию

В четверг, 23 декабря, семьи пропавших без вести и пленных проведут мирную акцию возле Офиса президента Украины.
Участники акции накануне объявили, что у них три требования к Офису президента:
«Чтобы выполнить все эти требования, не нужны деньги. Нужна политическая воля. Стремление к сотрудничеству с семьями», – говорится в анонс мирной акции.
В плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в настоящее время насчитывается 300 украинских пленных, в том числе 40 военнослужащих. Еще минимум 302 человека считаются пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Украины.