СМИ: В России собирают группы наемников для «командировки» на Донбасс

В России вербовщики начали набирать группы наемников для «боевой командировки на Донбасс». Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на восемь источников.



При этом собеседники издания не знают, какие именно задачи будут стоять перед наемниками.



В частности, «Медуза» поговорила с одним из вербовщиков, участниками боевых действий на Донбассе со стороны группировок «ДНР» и «ЛНР», бывшими наемниками ЧВК, членами «Союза добровольцев Донбасса» (СДД), выходцы из армии, спецслужб и спецподразделений МВД России.



Как утверждают источники, вербовщики в Москве пытаются собрать около 120 «россиян с боевым опытом», готовых отправиться на три месяца в Донецк.



По словам одного из собеседников, наемников начали искать еще три месяца назад. Однако большинство опрошенных получили такие предложения в последние несколько недель. А жители ОРДЛО — чуть раньше, «где-то месяц назад», уточнил один из источников.



Только двух из десятка вербовщиков, с которыми вели переговоры собеседники издания, наемники считают «представителями Минобороны». Остальные — это ветераны нескольких ЧВК и добровольческих групп, представители СДД и рекрутеры, которые якобы предлагают заключить «контракт с Минобороны», но не имеют на то никаких полномочий, убеждены бойцы.



Одному наемнику, на вопрос о целях операций, вербовщик якобы сказал «идти освобождать Новороссию». «Я на это ухмыльнулся и такой: ты ******* [спятил]? Тогда он сказал: нам доведут в момент икс, какие задачи», — рассказал наемник.



Многие отказались от предложения ехать На Донбасс. Кроме того, есть сомневающиеся, что Россия хочет привлекать наемников к масштабным боям. Боевики, с которыми общались журналисты, предположили, что, скорее всего, их планировали направить охранять промышленные объекты на Донбассе или бороться с местным «бандитизмом».



По словам одного из ветерана ЧВК «Вагнера» в Украину многие не хотят ехать, потому что там им будет противостоять регулярная армия. «Туда просто не хотят ехать, потому что там [украинская] регулярная армия: против нее очень сложно воевать, — рассуждает ветеран ЧВК Вагнера. — Если есть регулярная армия, потери будут большие», — подчеркнул он.



По словам двух собеседников «Медузы», «ДНР» и «ЛНР» уже сформировали первые подразделения наемников из бывших заключенных.



«Те, кто формируются в Луганске, сидели. А потом внезапно оказались в этом отряде. Это реально уголовники, к тому же люди в серьезном возрасте (от 45 лет)», — рассказал человек, знакомый с участниками нового подразделения.



Отряд, собранный «ЛНР», уже несколько недель находится в казармах в районе бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов, утверждает источник.



«Через две недели после пребывания в расположении части им дали косарь грина [долларов], — говорит источник. — И они сейчас ***** [ничего] не делают: смотрят плазму, становятся на вещевое довольствие, получают форму. Им пока все нравится. Они реально считают, что скоро "танки на Запад" и "у Ла-Манша встретимся"», — рассказал он.



Почти все, с кем общались журналисты, сомневаются, что российское военное руководство всерьез планирует задействовать эти группы наемников в боевых операциях на Донбассе. Также никто из них не верит в возможное полномасштабное наступление России на Украину.