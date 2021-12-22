Грызлова скоро назначат послом России в Беларуси

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов скоро будет назначен российским послом в Беларуси. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Госдуме.



По словам собеседника агентства, кандидатура Грызлова на должность посла России в Беларуси уже одобрена профильным комитетом по делам СНГ.



Грызлов сможет приступить к новым обязанностям уже в декабре.



Борис Грызлов также является председателем высшего совета партии «Единая Россия».



С марта 2021 года дипмиссию в Минске возглавляет Евгений Лукьянов. Он сменил Дмитрия Мезенцева, который стал госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии — надгосударственного образования, которое занимается интеграционными процессами двух стран.