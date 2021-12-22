Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Грызлова скоро назначат послом России в Беларуси

22 декабря 2021, 16:08

Грызлова скоро назначат послом России в Беларуси

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов скоро будет назначен российским послом в Беларуси. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Госдуме.

По словам собеседника агентства, кандидатура Грызлова на должность посла России в Беларуси уже одобрена профильным комитетом по делам СНГ.

Грызлов сможет приступить к новым обязанностям уже в декабре.

Борис Грызлов также является председателем высшего совета партии «Единая Россия».

С марта 2021 года дипмиссию в Минске возглавляет Евгений Лукьянов. Он сменил Дмитрия Мезенцева, который стал госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии — надгосударственного образования, которое занимается интеграционными процессами двух стран.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь! 

Еще по теме

Люди
Борис Грызлов
Места
Беларусь
Организации
Трехсторонняя контактная группа

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:46
«ЛНР» на день приостановила запрет на проведение массовых мероприятий в Луганске
14:02
Дончанам могут усложнить пользование российским порталом «Госуслуги»
11:15
«ДНР»: Еще более 350 новых случаев ковида
08:52
«ЛНР» заявила о 34 заболевших и 5 умерших от ковида
22:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 декабря
17:16
В центре Луганска ограничили движение транспорта до 17 января
14:55
В Донецке рассказали о текущем качестве воды из-под крана
10:57
«ДНР»: Еще 380 заболевших и 57 умерших от ковида
09:15
«ЛНР» сообщила о семи новых смертях от коронавируса
23:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 декабря
22:30
«ДНР» заявила о вакцинации от COVID-19 более 275 тысяч жителей ОРДО
17:00
Здоровье еще одной узницы «ДНР» стремительно ухудшается – Денисова
09:05
В Докучаевске нашли человека, который потерялся в карьере
21:55
Россия призналась, что на Донбассе есть российские военные. Дайджест НД ►
10:45
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 20 декабря. Правила пересечения
все новости
18:52
На Донетчине вакцинацию от коронавируса прошли более 300 жителей ОРДЛО
18:19
Три человека: Зеленский определил уполномоченных выступать по вопросам внешней политики Украины
17:46
«ЛНР» на день приостановила запрет на проведение массовых мероприятий в Луганске
17:29
ООС: На Донбассе с начала суток сохранялась «тишина»
17:10
Еще 12 освобожденных из плена украинцев получили выплаты от государства
16:46
Минобороны: Фейк Шойгу о химоружии на Донбассе — подготовка к провокации
16:27
СНБО: У границ Украины стоят 122 тысячи российских военных
16:08
Грызлова скоро назначат послом России в Беларуси
15:52
СМИ: В России собирают группы наемников для «командировки» на Донбасс
15:16
В Луганской области появится сервисная зона для жителей неподконтрольных территорий
14:02
Дончанам могут усложнить пользование российским порталом «Госуслуги»
13:35
Суд по МН17: Прокурор требует пожизненное заключение для всех четырех обвиняемых
12:43
Песков не знает, получила ли Москва предложения Киева по миру на Донбассе
11:58
В МИД Украины назвали дезинформацией слова Шойгу о провокации с химоружием на Донбассе
11:50
Семьи пропавших без вести и пленных проведут в Киеве акцию
все новости
ВИДЕО
Россия призналась, что на Донбассе есть российские военные. Дайджест НД ►
19 декабря, 21:55
В Мариуполе упала главная елка города
19 декабря, 19:24
В суде подтвердили российские войска. Что случилось с водой из-под крана. Донбасс сегодня ►
18 декабря, 22:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция