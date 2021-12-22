Минобороны расширило список профессий для постановки женщин на воинский учет

Министерство обороны Украины расширило список специальностей и профессий, который предусматривает постановку женщин на воинский учет военнообязанных. Соответствующий приказ Минобороны № 313 от 11.10.2021 вступил в силу 17 декабря.



Согласно документу, украинки, если их профессия входит в расширенный перечень, а также они пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет), обязаны встать на воинский учет.



Теперь работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, уже работающие на предприятии, согласно перечню, встали на воинский учет. Также при принятии на работу женщин по перечню следует проверять у них наличие военно-учетных документов и отметок о взятии на военный учет.



За прием на работу женщин без документов грозит штаф от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки.



Согласно приказу Минобороны, по профессиям на учет должны стать главный бухгалтер, заведующий канцелярией, менеджеры, начальник юридического отдела. Также речь идет о специалистах по медиа и коммуникациям всех категорий (журналисты, операторы, издатели, библиотекари, переводчики и другие), медиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и т.д. Полный перечень профессий можно посмотреть здесь.



В Минобороны пообещали до конца следующей недели должны разработать алгоритм, как женщинам встать на военный учет. Об этом сообщила советница замминистра обороны Наталья Воронкова в эфире «Громадського радіо».



«Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы послали свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали скорую процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет», — сказала она.



Приказ Минобороны не устанавливает предельные сроки для его выполнения, то есть речь идет о переходе на новые правила и другое законодательство.