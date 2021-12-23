Главком ВСУ объяснил, почему женщин обязали становиться на воинский учет

Указ министерства обороны Украины о перечне профессий для женщин и пребывании их на воинском учете был принят для того, чтобы видеть, кого из женщин «возможно будет использовать во время защиты Украины». Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил генерал-лейтенант Валерий Залужный, передает «Интерфакс-Украина».



«Назрела необходимость создания такого документа, который бы позволял нам, военным, видеть женщин, которых возможно будет использовать во время защиты нашего государства. Потому родился этот указ, немного больше 100 специальностей туда "вбили"... Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю: уже завтра не надо бежать в военкомат, не надо занимать очередь, не надо искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо», — сказал Залужный журналистам на презентации концепции наградной системы главнокомандующего Вооруженных сил Украины к 30-й годовщине ВСУ в Киеве.



В то же время начальник управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач разъяснил на брифинге, что воинский учет для женщин в Украине не означает, что их будут призывать на службу.



«Хочу обратить внимание на то, что взятие на воинский учет женщин-военнообязанных, это не призыв на военную службу. Это абсолютно две разных категории, и сегодня никто никого не призывает на военную службу без их согласия», — отметил он.

Министерство обороны Украины расширило список специальностей и профессий, который предусматривает постановку женщин на воинский учет военнообязанных. Соответствующий приказ Минобороны № 313 от 11.10.2021 вступил в силу 17 декабря.



Согласно документу, украинки, если их профессия входит в расширенный перечень, а также они пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет), обязаны встать на воинский учет.