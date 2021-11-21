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Россия готовится к нападению на Украину в начале 2022 года с востока и юга — Минобороны

21 ноября 2021, 11:30

Россия готовится к нападению на Украину в начале 2022 года с востока и юга — Минобороны

Россия сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной: готовится атаковать до конца января-начала февраля. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times.

Глава ГУР заявил, что Кремль якобы планирует нападение, которое должно стать намного более масштабным, чем любые действия российских войск с 2014 года. Также он уточнил, что атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими десантными ударами на востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариупуле, и меньшим вторжением через Беларусь.

Киев сейчас просчитывает разные сценарии, как может развиваться потенциальная атака России, учитывая, что страна окружена многочисленными российскими тактическими группировками.

Буданов сообщил, что РФ увеличивает количество войск и вооружения в оккупированном Крыму и стягивает системы баллистических ракет малой дальности «Искандар» и другое вооружение к границе.

В то же время ранее новый министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что пока точно неизвестно, принял ли Владимир Путин окончательное решение о наступлении.

В то же время Буданов предупредил, что любая такая атака последует только после серии психологических операций, уже сейчас проводимых Москвой, их цель — дестабилизировать ситуацию в Украине и подорвать обороноспособность.

Эти усилия, по данным разведки, включают действия РФ, направленные на организацию длительных протестов против ковид-вакцинации, разжигание беспорядков, связанных с экономикой и снабжением энергоносителями. Кроме того, Буданов сказал, что Россия пытается поднять антиправительственные настроения в Украине с помощью так называемого «Вагнергейта».

«Российские власти хотят подтолкнуть к беспорядкам через протесты и митинги, подтверждающие антиправительственные настроения людей. Российские психологические операции используются, чтобы показать, что власть якобы предала народ».

Ранее в СМИ сообщалось, что разведка Соединенных Штатов предупредила союзников о вероятном нападении России на Украину.

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