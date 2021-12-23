Денисова: Одного из заложников «ДНР» ударили ножом в сердце

Одному из незаконно заключенных в Донецке, Сергею Мазурову, во время пыток был нанесен удар в сердце. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова.



Мужчину задержали в июле 2017 года в Макеевке. По словам украинской омбудсвумен, его пытали, в результате чего мужчина оказался в больнице.

Сергей Мазуров

«Представители оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Донецкой области поместили Сергея в больницу, не позволяли родным с ним видеться, придумывая причины его пребывания в реанимации, прикрываясь простудой и попыткой самоубийства. В первый месяц плена Сергей потерял 15 килограммов веса. После лечения Сергея Мазурова перевели в СИЗО Донецка», – рассказала Денисова.



В конце лета 2019 года он был обвинен в якобы «шпионаже» и приговорен к 14 годам лишения свободы. Более четырех лет группировка «ДНР» исключает Мазурова из списка на обмен. Он находится в Макеевской исправительной колонии №32.



«Такие действия в отношении Сергея являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года», – написала Денисова.



Она обратилась к руководству Международному комитету Красного креста в Украине с просьбой срочно посетить Сергея Мазурова, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. А координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер Денисова просит лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.