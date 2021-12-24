Денисова призвала МККК помочь удерживаемому в тюрьме «ДНР»

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к Международному комитету Красного креста (МККК) и ОБСЕ с просьбой обеспечить получение медицинской помощи удерживаемому в тюрьме группировки «ДНР» Олегу Тарану.



«Олег Таран страдает гипертонией и до задержания ежегодно проходил курс лечения. Из-за пыток электрическим током его состояние существенно ухудшилось: у него постоянные перепады давления и головные боли. Во избежание приступа инсульта Олег нуждается в консультации и диагностике сосудистого врача. Руководство Торезской исправительной колонны на жалобы о состоянии здоровья не реагирует и медицинскую помощь не оказывает», — рассказала Денисова.



Сложившуюся ситуацию она назвала нарушением норм международного права.



«Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно совершить визит к Олегу Тарану, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи», — обратилась омбудсвумен.

Олег Таран был задержан 23 марта 2017 года. По данным Денисовой, сначала удерживался в тюрьме «Изоляция», где подвергался избиениям и пыткам, а также перенес клиническую смерть. После Тарана перевели в СИЗО Донецка.



12 августа 2019 года был приговорен «судом ДНР» к 6 годам лишения свободы за якобы участие «в террористической организации и незаконную перевозку оружия».



Почти 4 года подконтрольная России группировка «ДНР» не подтверждают и не вносит Олега Тарана в списки на обмен пленными.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» до сих пор не предоставили МККК доступ к заключенным, хотя такая договоренность была достигнута лидерами Украины, России, Германии и Франции во время «нормандского» саммита в декабре 2019 года.