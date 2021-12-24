Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Денисова призвала МККК помочь удерживаемому в тюрьме «ДНР»

24 декабря 2021, 12:04

Денисова призвала МККК помочь удерживаемому в тюрьме «ДНР»

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к Международному комитету Красного креста (МККК) и ОБСЕ с просьбой обеспечить получение медицинской помощи удерживаемому в тюрьме группировки «ДНР» Олегу Тарану.

«Олег Таран страдает гипертонией и до задержания ежегодно проходил курс лечения. Из-за пыток электрическим током его состояние существенно ухудшилось: у него постоянные перепады давления и головные боли. Во избежание приступа инсульта Олег нуждается в консультации и диагностике сосудистого врача. Руководство Торезской исправительной колонны на жалобы о состоянии здоровья не реагирует и медицинскую помощь не оказывает», — рассказала Денисова.

Сложившуюся ситуацию она назвала нарушением норм международного права.

«Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно совершить визит к Олегу Тарану, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи», — обратилась омбудсвумен.

Олег Таран был задержан 23 марта 2017 года. По данным Денисовой, сначала удерживался в тюрьме «Изоляция», где подвергался избиениям и пыткам, а также перенес клиническую смерть. После Тарана перевели в СИЗО Донецка.

12 августа 2019 года был приговорен «судом ДНР» к 6 годам лишения свободы за якобы участие «в террористической организации и незаконную перевозку оружия».

Почти 4 года подконтрольная России группировка «ДНР» не подтверждают и не вносит Олега Тарана в списки на обмен пленными.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» до сих пор не предоставили МККК доступ к заключенным, хотя такая договоренность была достигнута лидерами Украины, России, Германии и Франции во время «нормандского» саммита в декабре 2019 года.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:04
Денисова призвала МККК помочь удерживаемому в тюрьме «ДНР»
10:48
«ДНР» заявила о 315 случаях ковида за сутки
09:48
«ДНР» проведет очередной форум, на котором обсудят «перспективы интеграции Донбасса с Россией»
09:04
«ЛНР»: 43 заболели и двое умерли от COVID-19
20:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 декабря
20:48
Жителям ОРДО нельзя запускать салюты, если это не специальное шоу
19:25
Денисова: Одного из заложников «ДНР» ударили ножом в сердце
16:49
В Донецке заявили о получении 270 тысяч доз российской вакцины от коронавируса
14:51
Жители Донецка и Луганска смогут получить украинский «пакет малыша»
13:34
«Должны определить сами жители». Путин — о будущем Донбасса
11:57
«ДНР»: Более 360 заболевших и 64 смерти от ковида за сутки
11:19
В Донецке произошел пожар на радиорынке «Маяк»
11:00
«ДНР» заявила о ранении жителя Донецка в результате обстрела
10:21
Для открытия КПВВ «Л-ДНР» захотели признания «Спутника V». Украина отказалась
09:02
Российский «гумконвой» прибыл в Донецк и Луганск
все новости
14:30
СМИ узнало содержание «10 шагов Зеленского» по Донбассу
13:48
СМИ: Офис генпрокурора попросит суд арестовать Порошенко
12:58
Горняки на Луганщине седьмой день продолжают забастовку
12:15
В Мариуполе задержаны члены ОПГ, похищавшие людей для наркобизнеса
12:04
Денисова призвала МККК помочь удерживаемому в тюрьме «ДНР»
11:06
На Донбассе выявили еще 650 заболевших COVID-19, семеро умерли
10:55
На Луганщине найден мертвым военнослужащий-контрактник. Следствие склоняется к версии о самоубийстве
10:48
«ДНР» заявила о 315 случаях ковида за сутки
10:08
Минобороны пересмотрит список военнообязанных профессий для женщин «в сторону сокращения и здравого смысла»
09:48
«ДНР» проведет очередной форум, на котором обсудят «перспективы интеграции Донбасса с Россией»
09:44
Лавров заявил о «масштабном конфликте в Европе» в случае курса Украины в НАТО
09:04
«ЛНР»: 43 заболели и двое умерли от COVID-19
08:54
Штаб ООС: Боевики продолжают игнорировать договоренности о прекращении огня
08:17
Число новых случаев коронавируса снизилось до 6,6 тысячи за сутки
22:59
В Донецкой области приняли программу по развитию гражданского общества
все новости
ВИДЕО
Россия призналась, что на Донбассе есть российские военные. Дайджест НД ►
19 декабря, 21:55
В Мариуполе упала главная елка города
19 декабря, 19:24
В суде подтвердили российские войска. Что случилось с водой из-под крана. Донбасс сегодня ►
18 декабря, 22:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция